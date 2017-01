News Ps4/X1/Switch/Vita/3DS











L'équipe de DF a joué et capturé la démo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Nintendo Switch.

Voici ce qu'ils en pensent :





Nintendo Switch



-720p and "almost" locked at 30fps in handheld mode

-900p and "almost" locked at 30fps when docked

-Texture filtering is poor

-Frame-rate drops typically seem to happen when there's depth of field on screen

-Lowest recorded frame-rate is 22fps.