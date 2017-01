Après avoir vucette semaine (un très bon film pour moi, je ferai peut-être un avis détaillé sur lui à l'avenir) et avoir jeté un coup d’œil sur quelques extraits de la toute dernière (petite) aventure, je me suis encore mis à rêver du rendu de certains films dans, sans doute le jeu que j'attends le plus sur cette génération.Jusque là,etne me déçoivent pas :etsont de bons choix, j'ai hâte de voir les autres ! Voici donc quelques films que j'aimerais voir adaptés dans, je pourrais garder ça pour moi mais j'ai envie d'en parler un peu donc voilà. Attention, ce qui suit présente par moments quelques détails sur les films donc si vous n'avez pas vu tel ou tel film, ne lisez pas le paragraphe le concernant :Vous vous doutiez bien qu'il ferait partie de mes envies après avoir lu le premier paragraphe !pourrait être un splendide monde à explorer dansgrâce à ses décors magnifiques (l'île de départ avec ses plages, sa jungle, sa grotte, la mer elle-même, le monde des monstres, la fin avec l'île habitée par le monstre de lave... ), le tout avec des personnages attachants et des musiques bien rythmées.En ennemis, on pourrait avoir les divers monstres présentés à travers le film et en boss, je vois bien le crabe géant et le monstre de lave.Tiens, je vais également partager diverses musiques créées par des fans qui collent plus ou moins à l'ambiances, afin de s'imaginer avec quelles musiques on pourrait explorer tel ou tel monde. C'est donc parti pouravec une musique d'exploration et une autre de mini-jeu, reprenant des airs des musiques du film :Après avoir rétamé Barbossa dans, je rêve de pouvoir mettre une rouste à Davy Jones et sa clique, sans oublier le Kraken. Oui, je parle bien de, encore un monde tropical mais que voulez-vous, j'adore les plages, l'eau et les contrées exotiques de ce genre. Je trouve que le cadre du second film de cette franchise a de quoi offrir une belle expérience de jeu : diverses îles à explorer, une ribambelle d'ennemis aussi variés que charmants (les cannibales et l'équipage de Davy Jones, où chaque pirate a un aspect bien distinct), de nouveaux combats à bord de navires et le Kraken pourrait être un boss très intéressant à affronter. C'est sans aucun doute le film que j'aimerais voir par-dessus tout dansJe n'ai pas écouté de bonnes versions de musiques du film imaginées pourmais j'espère une version réarrangée du thème du Kraken,comme disent nos amis anglophones.Imaginez Sora casser du poulpe (ou du calamar, j'avoue que je ne sais jamais faire la différence et flemme de chercher là) en sautant de tentacules en tentacules avec une version modifiée de ce thème. Bref, ensuite, je voudrais voir...Alors attention, je ne suis pas un grand film deà cause de l'overdose des chansons et des personnages pas très attachants en dehors d'une ou deux exceptions mais si j'aimerais le voir dans, c'est surtout pour ses décors de folie : le film est réellement magnifique et on n'a pas encore eu beaucoup de décors enneigés dans les jeux. Pour les boss, bah il n'y a pas vraiment de réels méchants bien méchants dans ce film mais je verrais bien le monstre de neige créé par Elsa ainsi qu'Elsa elle-même mais corrompue par les ténèbres, le manque d'amour, d'amitié ou autre un truc du genre. Bah quoi, ce ne serait pas stylé un boss qui vous attaque avec diverses techniques de neige et de glace ? En outre, il pourrait avoir des thèmes enchanteurs, comme le prouvent ces vidéos :L'un de mes filmspréférés, qui offre un univers et une ambiance qui me plaisent fortement. Pas beaucoup d'ennemis en dehors des pirates (queldans le film... ou pas) mais je veux ce monde rien que pour le cadre (naviguer à travers l'espace et diverses planètes à bord d'un bateau spatial, le pied quoi) et des musiques qui font fondre les oreilles (pas de bonne version imaginée pour ce film donc je balance une musique du film, eh ouais) :A noter que ce film a déjà été envisagé pour l'opus, le code du jeu contient une copie d'un prototype du bateau du film. Aussi, le réalisateur du film travaille déjà en collaboration avecpour le monde de, vu qu'il a réalisé ce dernier alors qui sait, peut-être qu'il saura motiver les deux firmes responsables de la saga pour définitivement produire un monde...Enfin, le dernier film :Là aussi on a l'un de mes filmspréférés (oui, j'ai une préférence pour les« sérieux »). J'aime bien les personnages tous plus dérangés les uns que les autres, l'univers, la direction artistique et l'histoire, il y a de quoi faire pour créer un bon petit monde dans. Le Léviathan pourrait faire un chouette boss et le Rourke crystalisé (avec une petite touche de ténèbres, quand même), qui n'aurait pas envie de lui défoncer la gueule ?Pour l'exploration, je vois bien un thème réarrangé deet pour le boss, le thème du Léviathan :Evidemment, il y a plein d'autres films que j'aimerais voir adaptés (et bien d'autres encore) mais je ne vais tous les citer et les détailler, ce serait bien trop long et à force, j'aurais du mal à trouver des arguments donc je me contenterai de ce petit top cinq des familles.Et vous, quels sont vos mondes les plus attendus dans