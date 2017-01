yo tout le monde !Je suis tomber sur cette video au moment des rumeurs non stop sur la switch, et je la trouvais crédible, ni trop ni pas assez, juste une rumeur plausible.J'ai decider de ne pas la poster car franchement il y avait trop de rumeurs toxic tout les jours, mais quand j'ai vu la conf de vendredi j'ai penser tout de suite à ca ! et aux possibiltés que la techno "3D Rumble" embarque dans les "Joy-Con", et franchement je pense qu'ils nous on pas encore tout montréBon ca reste de l'haptique hein, mais de l'haptique de beau gossele gars fait une retrospective de la techno Nintendo (dans une voix douce et perturbante) il faut avancer à 1.33 min pour rentrer dans le vif du sujet.enjoy !