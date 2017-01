Voici des Images autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :La version Nintendo Switch aura un meilleur affichage au niveau des éléments distants, un meilleur l'éclairage et des textures améliorées. La différence est encore plus visible sur ces images :Le jeu sortira le 03 mars prochain…Source : http://thisgengaming.com/2017/01/14/zelda-breath-of-the-wild-has-much-improved-draw-distance-lighting-and-textures-on-the-switch/