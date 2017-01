comme vous le savez tous, pour vous en Europe le prix de la nintendo switch est abusé voire même fortement augmenté a cause de méthode comme la spéculation boursière et tarifaire



et bien consolé vous, au canada, ont n'a bien pire au niveau du prix



car la console est vendue a 399.99 $ CAN



donc soit Nintendo cela joue a la Apple computer, nvidia et Intel comme pour la Wii u et la 3ds soit ils sont complétement dans le champ et mettent ce prix abusif au hasard comme pour une partie essaie et erreurs



commentaires inutiles a m'envoyer: ils se prenne pour micheal applebaum l'ex maire de Montréal arrêté pour fraude, complotisme, corruption et autres nombreuse magouille