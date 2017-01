Pour moi la Switch a un positionnement trop bâtard, ni assez portable (encombrement, autonomie) ni console de salon (puissance , absence de pad classique), l'autre soucis c'est l'absence de jeux ambitieux des tiers et de Nintendo !!!

La Wii U a était abandonner il y a au moins deux ans, la 3DS c'est quasi pareil, hormis le dernier Pokemon et Mario Maker y a rien de ouf qui est sortit de Nintendo; donc que font les développeurs de Nintendo ?!



Ils devraient y a avoir un lineup ultra solide, et au moins une grosse liste de jeux pour 2017, pourquoi ne pas avoir montré Smash Bros, pourquoi ne pas avoir sortit Pokemon ?? Pas de Metroid non plus...

Ou sont les jeux mature comme Resident Evil Rebirth ??



Revenons sur le prix en Europe qui est totalement aberrant, à ce prix hormis la fan base de Nintendo qui prendra cette console ?? Et surtout pourquoi une console aussi peu puissante ?? C'est s'interdire les portages des éditeurs tiers de faire ça... Les Battlefield, Red Dead, GTA ne sortiront jamais dessus on peut en être sur...



Même la console en elle même est quand même pas exempte de défaut, pourquoi des bords d'écran aussi gros en 2017 par exemple ?



Comment Nintendo peut malgré tout s'en sortir ?



1- Revoir son prix (250€ avec 1 2 Switch inclus)

2- Annoncé tous les jeux en développement dans ses studios pour rassuré des le départ la communauté.

3- Financé des jeux d'éditeurs tiers au moins la première année pour lancé la machine et embrayé sur un cercle vertueux.

4- Inondé les médias de pubs comme la Wii à l'époque et surtout pas comme la Wii U.

5- Sortir un Pokemon classique sur la console, c'est pourtant évident mais Nintendo ne l'a toujours pas compris.

6- Changer complètement de stratégie en matière de Online, profiter de l'immense catalogue Nintendo pour offrir des jeux à ses clients, et ceux de manière définitif pas temporaire comme prévu...