Ce qui ramène à 325€ TTC !

Yo mes poulpes !Ne pas avoir de pack avec un jeu à 299€ ou même la console nue a ce prix, a été un peu la douche froide pour pas mal de joueurs.Car si on fait le rapport de devise, tout en sachant que les prix US et Jap sont forcément HT ça donne :► Japon : 245€► US : 280€► Europe : 329€Du coup, sur twitter un distributeur m'a donné les informations du prix de la Switch en Europe !Donc en la vendant 329€ par exemple chez Micromania ou Amazon, ils se font une marge de 4€.Le réel soucis est que l'Euro a beaucoup perdu face au dollars depuis 2012. Car quand il était possible à l'époque de la Wii U de faire la transposition 299$ = 299€, cela n'est plus vrai aujourd'hui, à cause d'un euro faible.Et là vous allez me dire mais comment font Sony et Microsoft avec le One et PS4, 299$ = 299€ ?Tout simplement car les consoles on un seuil de marge bien supérieur dû à leur ancienneté (baisse de prix des composants, amortissement, ect)En extrapolant on pourrait même dire que la PS4 ou la Xbox One coûte 200€ HT !Bref, finalement ce qui fait vraiment défaut au niveau du prix, c'est la dépréciation de l'Euro face au dollars.Voilà quelques précisions qui feront probablement pas changer d'avis les joueurs. Pour ma part je pense attendre l'E3 pour l'acheter même si Zelda me fait cruellement envie