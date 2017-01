Alors que Harada avait déja annoncé le mois dernier que la date de sortie officiel de Tekken 7 sera officiellement dévoilé pendant le mois de Janvier, mais sans plus de précisions, beaucoup avaient fait le rapport avec la conference Switch et pensaient que le jeu allait etre annoncé sur le support ainsi que la date de sortie, or non seulement le jeu n'y était pas présent, mais de plus Bandai Namco ont précisé qu'il y'avait aucun plans concernant une sortie de Tekken 7 sur Switch pour l'heure.Les fans étant dans le flou dont certains commençaient à doutais du fait que la date de sortie allait être dévoilé en ce mois de Janvier, Markman le Community Manager de chez Bandai Namco sur Tekken, annonce que la Team bosse dure pour concevoir une expérience qui sera aussi enrichissante pour les joueurs casuals, ainsi que compétitives, et reconfirme par la même occasion que la date de sortie officielle sera bien dévoilé pendant ce mois ci, en précisant même que ça ne sera pas non plus pendant l’événement "Evo 2K17 Schedules", il ne reste donc plus qu'a patienter et attendre que Bandai Namco balance la date lors d'un des 17 jours qui reste de ce mois de Janvier, avec peut etre un gros du trailer sur le jeu? Wait and see.