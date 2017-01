Pour "continuer" dans ce nouveau Bomberman, il faut visiblement dépenser de la monnaie du jeu, des "gems"...Un type de système souvent accompagner d'argent réel une fois que le joueur ne peut plus obtenir de l'argent in game comme dans tout F2P mobile sauf qu'ici, à la manière d'un Street Fighter V, le jeu sera à 60€.En espérant qu'il n'en sera rien, mais si ce n'est pas le cas...Alors visiblement, Konami n'est pas de retour pour rien

posted the 01/14/2017 at 05:46 PM by raioh