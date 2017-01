Tout simplement parce que je savais à quoi m'attendre... Sauf pour le prixJe vais enfin pouvoir jouer à du jeu Nintendo en 1080p. Zelda BOTW en 1080p les amis, truc de dingue !Bref, je ne comprend pas pourquoi beaucoup tombent de haut comme ça, c'était plié depuis la première présentation de la "NX". Une tablette ne peut pas faire de miracles.Et sans puissance, pas beaucoup de tiers pour du neuf mais beaucoup d'opportunistes qui porteront leurs anciens jeux PS360.J'ai un PC, j'ai une PS4, j'ai un HTC Vive et j'aurais une Switch.Mon avatar avait changé depuis la présentation de la "NX" en Octobre, mon petit Mario est triste, mais il fera avec ce qu'on lui propose...(Mon article ne colle pas totalement avec mon titre, et j'en suis conscient, je précise pour les casses burnes).

Who likes this ?

posted the 01/14/2017 at 05:24 PM by ocyn