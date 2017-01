Le screen ci dessous parle de lui même, Darkseid serait apparemment le perso de précommande pour Injustice 2 à l'instar de Goro dans Mortal Kombat X, sauf que contrairement à ce dernier, Darkseik ferait apparemment parti intégrant de l'histoire du jeu, si on se fit à la fiche de précommande dans le screen ci dessous:Autre info aussi, NRS ont récemment confirmé qu'il y'aura des news autour du jeu le 17 Janiver prochain, en espérant que le news concerne autre chose que le nouveau personnage Darkseid, car sinon les fans risquent d’être assez déçu. A moins que le studio est aussi quelque réserve à cette date:

Who likes this ?

posted the 01/14/2017 at 05:04 PM by foxstep