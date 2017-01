Lors d'une interview avec Gamespot, Reggie a évoqué les cas de Mother 3 et de Metroid que beaucoup de joueurs espèrent voir débarquer sur Switch.



Voilà ce qui a été dit :

"Oh, so earlier today I got asked about Mother 3; maybe you can ask me about Metroid," he said jovially. "Look, again, I am proud as an executive with Nintendo to say that we look at all of the boards and all of the comments and we really have a good understanding of what our consumers want. And believe me, we take that to heart as we work to create content.



"So I have nothing to announce--here. But we are aware that there are some key IP that consumers just can't wait for the next true installment in that franchise's legacy. Suffice it to say, we're aware of it, and talk to me in a year and let's look back and see what's happened."



En français :

"Oh, plus tôt dans la journée on m'a interrogé à propos de Mother 3; Peut être pourriez-vous également m'interroger à propos de Metroid." ... "Je suis fier en tant que représentant de Nintendo de déclarer que nous regardons tous les forums et tous les commentaires et que nous avons une bonne compréhension de ce que veulent nos clients" ... "Et croyez-moi, nous prenons cela à coeur lorsque nous travaillons à créer du contenu".



"Bref, je n'ai rien à annoncé ici... mais nous savons qu'il y a certaines licences clé pour lesquelles nos clients n'en peuvent plus d'attendre un prochain vrai épisode dans l'histoire de cette licence" ... "Je dirai simplement que nous sommes au courant, et demandez-moi dans 1 an et nous regarderons ce qui s'est passé (pendant cette année)".



Bref, on verra dans 1 an !