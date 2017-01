Encore un autre coup de gueule de ma part à ce sujet:Maintenant on en est même à voir des fanart de King en mode customisé en clown, MBC étant un joueur coréen réputé, et il fait parti de cette communauté Tekken dont, contrairement aux fans dont moi, ça ne dérange pas que le jeu est le look d'un cirque, et/ou que les persos ont un look en mode costu à chier, et donc évidemment en tant que joueur réputé, et un des meilleurs joueurs King au monde, il a ses fans, qui font des fanart sur King basé sur le costume costu du joueur (que je trouve ultra à chier mais d'un niveau et super dégradant pour un perso aussi charismatique d'une franchise que je considéré comme facilement une des meilleurs de l'industrie, et qui est indéniablement ma franchise favorite 'suivi de très prés par la MGS Saga)Si vous voulez voir le costume en mouvement c'est ici Etre exposé à ça pendant un tournoi important sur le jeu, je me demande comment BN et les devs ont même pu tolérer ça:Je garde tout de même espoir qu'avec le passage du jeu sur consoles, et l’après, tout ceci se fera définitivement dégagé de la franchise, car en ce qui me concerne, ceci n'a rien à voir Tekken, mais juste un délire totalement HS/WTF de développeur(s)