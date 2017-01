Mais sérieux c'est quoi ce héros ? Même tales of aurait pas oserhttp://www.noelshack.com/2017-02-1484355331-capture.pngLe gars tu le fout dans yokai watch , il passe inaperçuAutant la rousse c'est vrai qu'elle à l'air d'être un cliché de manga mais au moins elle est réussieLà y'a juste absolument rien à sauver chez ce mec ( le pire c'est ses habits , juste sans commentaire )Même les dialogues ont l'air de sortir d'un mauvais manga ( " j'adore ce monde parce que tu en fait partie " trop kawai desu ne )

Like

Who likes this ?

posted the 01/14/2017 at 03:40 PM by automata