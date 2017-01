Alors voilà, tiens, un jeu que je n'avais pas encore sur ma p'tite WiiU (mais quelle honte !)... Je m'étais mis en mode "wait" car les rumeurs d'une version Switch allaient bon train, et je me disais que je me le prendrais sur la nouvelle machine de Nintendo... Sauf que finalement c'est carrément unqui nous a été envoyé !! o_OAlors passé l'excitation de voir un nouveau jeu dans cette série, je me suis dit que la version WiiU allait vite être difficilement trouvable (en tous cas à prix raisonnable) et hors de question pour moi de passer à côté de cette pépite. Donc, hop, commandé !Et tant qu'à faire, j'ai pris ça aussi :Alors pourquoi celui-là ? Parce que j'ai surkiffé la démo deet, bien que totalement conscient que ce sont deux jeux très différents, ils se situent dans le même univers... Et puis, ça fait des plombes que je voulais me le faire. Il est devenu mythique ce jeu : sous-estimé car extrêmement pauvre techniquement, passé complètement à l'as lors de sa sortie, il bénéficie depuis d'une aura légendaire car son histoire et son ambiance seraient extraordinaires, genre. Ben il est temps de vérifier ça !Quant à la conférence Switch, elle ne m'aura vraiment rendu totalement dingue qu'à un moment précis (et non ce n'est pas ce passage de l'angoisse avec les trois glaçons) : le trailer dePutain de merde, mais quel trailer épique ! J'en pouvais déjà plus d'attendre ce jeu, mais là je crois que j'ai littéralement rugi de plaisir devant mon ordi. Bordel mais cette musique, cette ambiance de dingue !! Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est de voir que le jeu était littéralement encensé lors de l'E3 dernier et d'entendre maintenant des journalistes faire la fine bouche () Sauf que je m'en cogne de tout ça. Moi ce que je vois, c'est un jeu fichtrement beau (c'est une question d'esthétique, pas de polygones... on est où là ? On est revenu aux guéguerres PS1 vs Saturn ?), à l'ambiance de dingue et qui a l'air d'avoir été préparé avec amour par son concepteur. Une des images qui m'a le plus flingué lors du trailer, elle est subtile, c'est celle où on le voit... sur son petit radeau. Mais comment ne pas ressentir immédiatement la nostalgie du premier épisode sur NES ? Même, tout dans la présentation, dans les notes d'intention d'Anouma me renvoient à ça. On se réveille dans le monde d'Hyrule, et hop l'aventure commence, démerde-toi !Alors par contre,. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Plus forcément le pognon, mais surtout pas vraiment envie, en fait. Nintendo n'a pas réussi à me la vendre. Enfin, pas tout de suite. Il est clair que lorsque le prochain Mario sortira en exclu dessus, pour les fêtes de Noël 2017, je craquerai. Très vraisemblablement. Mais pas avant. Aucun jeu ne me donne envie d'acheter là, tout de suite, la console (ça coûte quand même de la thune, même si le prix peut sembler justifié). Et puis laisser passer l'année me permettra de voir si on a une situation plutôt 3DS ou WiiU...me direz-vous. Ben justement, Zelda, lui c'est Day One,. C'est le seul jeu du line-up qui me rend fou, et miracle ! J'ai déjà la console pour le faire tourner.D'ailleurs, et là, je pense que ça va polémiquer dans les chaumières, je pense que la version WiiU sera... en quelque sorte.... Alors attention, je ne parle pas de résolution ou de frame-rate, sur ce point là, je peux pas savoir (mais bon je m'en cogne en fait). Moi je parle de gameplay. Et la vérité, c'est que le développement de ce Zelda a démarré sur WiiU, et qu'il intégrait donc le gamepad dans son gameplay dès l'origine. On voit bien d'ailleurs comment Link récupère vitedès le début du jeu pour faire le lien avec le joueur. J'imagine donc que sur WiiU, on aura en permanence la carte, la sélection d'items et autres joyeuseries sur l'écran du gamepad. Tandis que sur Switch, faudra sans doute appuyer sur pause pour afficher tout ça (comme sur WiiU quand on joue en mode gamepad en fait). Alors,, est-ce que les planètes vont cesser de s'aligner à cause de ce point précis ?Non, bien sûr que non. Mais quand même. On entend déjà des retours qui nous disent que c'est moins facile de viser aux joy-con qu'avec le gamepad, ce genre de trucs... Fin bref, je suis sûr que la version Switch sera très bien (d'autant qu'elle apporte un plus de fou : la portabilité !), mais je suis heureux de sentir venir une version WiiU qui ne sera en rien une. Donc, je repousse l'achat de la Nintendo Switch à un jour prochain...Tiens, et tant qu'à être chez Nintendo et dans les grandes aventures, je me suis pris ça aussi :J'ai eu le jeu sur PS2. Mais je ne comprends pas sur ceux qui crachent sur cette version. Un peu moins beau, ok. Si tu veux. Mais pas tant que ça, en fait. Le cell-shade se transpose super bien. Et sur l'écran d'une portable quand même... Merde avoir Draq8 dans la poche, quoi !Fin bref. La Switch attendra. Un peu.