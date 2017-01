Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Il semblerait que le jeu The Elder Scrolls V : Skyrim sur Nintendo Switch soit un portage de la version Xbox 360/Ps3, et non de la récente version Xbox One/Ps4, en se basant sur le descriptif du produit sur le site Nintendo. Il n'y a pas une seule mention des mises à jour que la version Ps4/Xbox One a eu, aucune mention des mods, et il manque le terme Edition spéciale dans le titre du jeu. En attendant plus d’information à ce sujet…Source : http://thisgengaming.com/2017/01/13/skyrim-on-the-nintendo-switch-could-be-the-ps3xbox-360-version/