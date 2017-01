Salut cher croyantsNon ce titre n'est pas de la propagande religieuse ou nationaliste mais, les propos tenus par Tanya de l'de ce début d'année et qui à pour titreCet anime est une vrai bonne surprise pour cette année en matière d'animé, autant par sa réalisation de grande qualité, mais aussi par l'histoire raconté et son héroïnecomplètement déjanté.Une merveille ne passer pas à côtéSypnosis (posté avant par Killia)L'histoire suit Tanya Degurechov, une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à elle seule une armée entière. Banal salarié dans sa vie antérieure, Tanya fut réincarné en jeune fille pour avoir mit en colère Dieu. Avec ses nouveaux pouvoirs en poche, Tanya va devenir l'entité la plus dangereuse et la plus crainte de l'armée.https://despair-paradise.com/episodes/youjo-senki-saga-of-tanya-the-evil-01-vostfr/http://horriblesubs.info/