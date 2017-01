Voici une comparaison cote a cote venant de IGN, graphiquement, la version switch l'emporte au moins! meilleur couleurs, distance d'affichage mieux gérée et moins de brouillard, pas incroyable mais suffisant pour ma part, reste à voir si les problème de saccades sont uniques a la switch ou si la version Wii U en souffre aussi

posted the 01/14/2017 at 01:22 PM by megaman