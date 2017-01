Voici l'unboxing du collector Européen de Resident Evil 7 en exclue sur Micromania.frA l'intérieur, nous retrouverons:-Une réplique détaillée de la maison des Baker-Un artbook spécial 20éme anniversaire de Resident Evil-Une clé USB en forme de doigt factice-Un set 5 lithographies avec des artworks provenant de Resident Evil 7-Un boitier alternatif pour votre exemplaire du jeu-Le DLC Survival Pack : Action Set qui contient quelques objets utiles et le débloquage direct du mode de difficulté "Madhouse"Cette édition ne contiendra pas le jeu et est au prix de 80€ sur Micromania.frLe contenu à l'air pas mal pour le prix, mais font chier à faire des collectors sans le jeu. J'espère que le contenu sera de qualité.Aller Unboxing, j'ai pas encore maté la vidéo

posted the 01/14/2017 at 01:22 PM by leblogdeshacka