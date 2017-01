Ce matin j'ai été testé la switch au grand palais de Paristout a commencé par une queue de 20 mn , j'ai trouvé l'organisation au topj'espère que la pancarte ne parlais pas de la switchensuite une fois a l'intérieur on nous met un bracelet (ca ma rappeler ma naissance )puis on nous donne un cartonà l'intérieur beaucoup trop de mondej'ai juste pu tester quelque différent jeux 2,1 switchmon ressenti est mitigé , autant je trouve que la console est joli et l'écran est bien éclairé , autant les joycon ne sont pas adaptés pour des mains normal d'adultes , c'est rikiki , vraiment petit .j'ai pu voir tourner mariokart et splatoon wii u ....pardon switch , c'est kif kif bourricots .