Arcsys vient d'annoncé sa nouvelle version de Xrd, la version Rev2 qui sera disponible en boite, mais aussi en upgrade DLC si vous possédez la version Revelator de Guilty Gear Xrd. Cette mise à jour ajoutera des nouveaux coups pour chacun des personnages du casting, ainsi que Baiken et Answer à ce dernier, un rééquilibrage du jeu, de nouveaux scénarios pour le mode Story ainsi que des changements pour le monde Online.Arc System a déclaré que le prix de cette upgrade serait raisonnable et disponible sur Ps4/Ps3 et Steam.