Franchement, depuis la mise a jour, ca plante, ca freeze, messages d'erreur ect.. Et quand ca freeze, ca repars au menu, et ca te compte en "rage quit", qui fait que ca te bloque le démarrage d'une nouvelle partie (puisque sanctionné). Le multi est top, mais là franchement, c'est quoi que ce travail ?

posted the 01/14/2017 at 11:35 AM by titipicasso