Déjà pour commencé, merci a tous ces c....... qui ont lâcher des rumeurs et qui se sont avéré fausse, ou qui n'ont pas put être vérifier hier.



La prochaine fois, garder vos info rumeurs pour vous.





Alors pour commencé, il reste des inconnus, comme la possibilité de branché un DD externe sur le dock, et j'aurai aimer le savoir...



J'ai était assez surpris que les joy cons soit utiliser de cette manière dans ARMS. Je suis pas réfractaire a ça, tant que tous les jeux ne ce joue pas comme ça. Du coup au lieu de les laisser dans la boîte de la console, ils seront sortie et je pense que je m'en servirait.

Plutôt positif en somme, sauf le prix de ses joy con vendu séparément. (je compte pas en acheter)



Ensuite on arrive a la présentation des jeux.



Une rumeur parler d'un remaster pour splatoon...encore rater, c'est splatoon 2. Beaucoup mieux pour le coup.



Zelda, la vidéo a la fin m'a grandement donner envie alors que c'était pas forcément le cas depuis sa première présentation sur wii u.

Et joie, il sortirait le 3 mars.



Le nouveau mario, m'a hyper comme aucun jeux mario 3D.



Xenoblade 2. Je crois que personnes ne l'attendais, et donc c'est un nouveau jeux, exclusif forcément, et c'est quand même bien de savoir qu'il est en développement, même si il sortira pas en 2017 en Europe...



Pas mal de rpg, connu, bon vu qu'en ai pas fait, si il y a une période calme, peut-être.



Fast racing sur switch également, et sans doute le jeux graphiquement qui est le plus joli, mais encore une fois comparons ce qui est comparable. La DA souvent donne le ton.



Et d'autres, mais vu qu'il on était montrer dans une vidéo, mélanger, et a peine 2 seconde pour certain titre, si quelqu'un connais la liste....







Alors j'ai vu que certain était en mode vénére, et s'amuser a comparer le line up de la switch, a la liste de jeux ps4 qui sortait le même mois.

Sauf que sa marche pas comme ça, a troller, il faut le faire correctement. Il faut plutôt comparer le line up de lancement de chaque console.

Par exemple:



-ps4 kilzonne, knact, et puis voilà. Les jeux tiers sortie sur ps4 dure le lancement sortait également sur ps360...



-wii u nintendo land, new super mario, et des jeux tiers qui sortait en retard...



-3DS pilot wing, et je sait même plus hormis street fighter 4 et ridge racer, mais c'était clairement léger



Donc, un lancement et un lancement, il y a pas 2000 jeux pour un lancement, car encore une fois en général seul 1 ou 2 jeux arrive a tirés parti de cette phase de lancement, les autres passe presque inaperçu.







Nintendo a clairement pas tous montrer, vu le nombre de studio qu'ils ont, et vu que ils on pratiquement rien sortie sur wii u et 3DS, et que les équipes so t unifier, il y a forcément des choses qui vont sortir par la suite.



Je suis pas madame irma, mais je pense qu'a l'e3 2017, on devrait voir des gros jeux, celui par retro studio par exemple, et beaucoup d' éclaircissement.



Donc ne vous faite pas avoir pas les haters, et les pseudo qui apparaissent bizarrement maintenant alors qu'avant on les voyait jamais. Je peut fournir la liste si vous voulez.









Dernier point sensible, le point sur le prix de la switch.



Je pense quel sera vendu a 300€, amazon a déjà baisser a 329€ en quelque heure.



On ne peut pas réellement connaître le prix de revient de nintendo, tant que personnes ne la mise en pièce.



il y a sans doute des composant électronique qui coûte chère, et je parle même pas de l'écran...déja que nintendo avait du mal a baisser le prix de la wii u a cause de l'écran de celle ci...





Je pense pas que nintendo se fasse une grosse marge sur la switch, mais visiblement ils vont se rattraper sur les accessoires.



Oui et encore, que contient un joy con par exemple? quel composant? a part du plastique.





De toute manière, même si elle était affiché a 150€, les même personnes, heu haters qui disent quel est trop chère a 300€, aurai dit quel est vraiment pas chère et que donc c'est de la merde...alala les trolls, ils changeront jamais.





Pour conclure, attendez le 3 mars pour voir quel jeux ai venu se rajouter a la liste, -ou attendez l'e3 prochain pour voir plus clair.'



Dans tous les cas, c'est comme ça pour toute les nouvelle console. Les 2 premier e3 sont en général intéressant....