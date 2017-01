à partir de 1 : 19 : 40http://www.gamekult.com/video/gamekult-lemission-317-speciale-switch-3050839021v.html"moi je suis triste un peu.......tout les voyants sont au rouge...Line up de lancement pas làLe prix trop élevéQue 32Go de mémoire interneAccessoires super chèreLes perspectives sont incertaineTout les jeux quasiment tous déjà faitLes éditeurs tiers sont pas làAutonomie, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est sans doute 2h30Les gimmicks c'est pas oufLa qualité du matos tu peux en douter, à part l'écranL'interface de la machine est pouraveLe online va être payantectLa console, elle a déjà 4 ans de retard..."un peu de positif"Je vais retrouver tout mes RPG de 3DS, nickelJe vais retrouver des jeux que j'attendsJe vais en acheter uneJ'attends le mario car il a l'air fantastique"----------------------------------------------------------------------------------------------------------ça me rappel quelque chose

Who likes this ?

posted the 01/14/2017 at 10:31 AM by nicolasgourry