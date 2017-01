Oui je sais, le titre est exagéré, voir provocateur, mais je vais vous expliquez pourquoi. Et ça risque d'aller loin même si je vais juste résumer ma pensé.



J'ai beau critiquer les choix de Nintendo depuis hier, les jeux n'en font pas partie hormi le faible line-up.



Hier lorsque j'ai été hype par les jeux présenté, surtout par 3 jeux, Zelda, Mario Odyssey et Xeno 2.

C'est du grand Nintendo, un grand Zelda ambitieux comme jamais, un Mario qui semble être le digne successeur de Mario 64 même si Miyamoto a dit hier que sa source d'inspiration était Sunshine, un Xeno qui est la suite directe du premier qui est un des meilleurs J-RPG de ces 15 dernières années. Ça c'est du grand Nintendo.

Mais les tiers Japonais (c'est important et faut le mettre en avant) sont déjà là et reviennent pour certains avec un côté nostalgique tout droit issu de la Snes.

Le remake de Super Bomberman, SFII et Project Octopath Traverler qui fait de suite penser à un J-RPG de la Snes, notamment FFVI dans sa DA.

Je pense pas que ça soit un pur hasard.



En prime je vais aller encore plus loin. Imaginons que la Playstation n'est jamais existé, que la N64 est eu les tiers de la Playstation et notamment japonais (ce qui aurait été probablement le cas si Nintendo n'avait pas chosi le support cartouche), on aurait eu ce que la Switch peu devenir désormais.

Xenogears et FFVII aurait du sortir sur N64, mais ils ne sont jamais sortie dessus.

Mais la Switch va accueillir Xeno 2 (digne héritier du créateur de Xenogears), a des chances d'avoir FFVII Remake d'après les rumeurs et le prochain jeu de Sakaguchi pourrait également sortir dessus.

Après y a Capcom qui va soutenir la console. D'après des rumeurs insistante PG (anciens de Capcom) devrait sortir pas mal de jeux sur Switch.

Atlus est là, Sega sera là, Nippon Ichi également, Square Enix idem.



Les jeux marquant de la Snes sont japonais pour la plupart, idem pour la Playstation. La Switch se dirige vers cela.

Car la console de par son côté hybride est bien une console de salon également.



Alors la Switch future Snes? J'exagère comme je l'ai dit, mais Nintendo semble vouloir aller dans ce sens. Elle a du potentiel pour une console de salon Nintendo, selon moi comme aucune autre depuis la Snes, GameCube y compris.

En prime le fait que Nintendo ne se concentre plus que sur une seule plateforme est également un avantage.



Alors on verra bien se qu'il en sera, pareil je me plante totalement mais j'ai cette image d'elle depuis hier. On verra si l'E3 me maintient dans cette idée.

En espérant que Nintendo baisse le prix de la console et rapidement. C'est bien cela le plus pénalisant pour elle.