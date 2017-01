Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Selon Damon Baker, qui s'occupe de l'octroi de licences chez Nintendo of America, il y a beaucoup plus de révélations à venir concernant les jeux prévus sur Nintendo Switch. Il a précisé qu’il faudra s’attendre à plus de mises à jour dans les prochaines semaines à venir. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : http://nintendoeverything.com/nintendos-damon-baker-says-many-more-reveals-to-come-for-switch-games-updates-in-the-coming-weeks/

posted the 01/14/2017 at 09:47 AM by link49