Salut,



J'ai l'impression que cette news est passée inaperçue donc je vous en fait part ici.

Encore un gadget qui fait grimper le prix de la switch ? On verra ça quand on touchera (hum hum) à la console et si les jeux utiliseront brillamment cette technologie (ne pas taper, on est chez Nintendo).

La société Immersion fournit donc cette techno à Nintendo, c'est un contrat sur plusieurs années. Cette technologie est utilisée par Apple par exemple sur Iphone et Watch. C'est, sous un autre nom, la technologie haptique (oui oui le truc dont on parle depuis un long moment), des brevets avait été révélés, et cela s'avère donc bien réel.

A voir maintenant l'application qui en sera faite.