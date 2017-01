Trad Interview Fils-Aime Switch



Suite à une interview de Wired à Reggie, certaine questions interessante furent aborder dont voici une trad dans mes mots :

Est-ce qu’il y aura une réduction sur les jeux acheter en ‘’double’’ sur Switch pour ceux ayant eu la Wii U? Sa réponse peut laisser penser songer qu’un programme puisse être mis en place dans la mesure ou Nintendo reconnaît que les consommateurs se sentent concerner par la non rétro-comptabilité et qu’il partagerons bientôt à ce sujet vue qu’il reste 40 jours et quelques avant la sortie



En terme de vente, que prévoit-il pour 2017 ? 2 Millions de console distribué mondialement pour le mois de Mars.



Qu’est ce que la Switch veut dire pour la 3DS ? La 3DS à une longue vie devant elle dans la mesure ou des jeux clef et important doivent sortir. Elle sont amener à co-habiter vue que les deux par le tarif de la machine et des jeux ne visent pas le même type de consommateur. Bien que la Switch soit une console portable, mais par défaut, c’est une console salon



Auront-nous droit à Mother 3 ? Nous sommes à l’écoute des commentaires/remarques