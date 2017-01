Voici des Informations autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Selon Eiji Aonuma, le gameplay des deux versions est à peu près identique, et le framerate sera le même. Cependant, lorsque vous jouez en mode TV sur la Nintendo Switch, la résolution de l'écran et la qualité sonore augmentent. De plus, le jeu aura une résolution de 1080p sur Nintendo Switch et de 720p sur WiiU. Enfin, la version Nintendo Switch aura des temps de chargement plus rapides car il est beaucoup plus facile de tirer des données d'une cartouche de jeu que d'un disque.Au niveau des tailles des jeux, ça sera sensiblement identique, la version WiiU pesant 13 Go et la version Nintendo Switch 13.4 Go…Source : http://nintendoeverything.com/zelda-breath-of-the-wild-1080p-on-switch-720p-on-wii-u-faster-loading-times-on-switch/