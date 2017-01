Je n'ai pas vu cette vidéo sur le site web...

La majorité des posts parlent du rendu du jeu, du point de vue technique, parlons ici plutôt des environnements et du gameplay.



La vidéo est intéressante sur certains points :

Les environnements semblent beaucoup moins vide que ce que la démonstration basée sur l'introduction du jeu présente.



- Pas mal de vies dans les environnements



- Pas mal de camps de goblins.



- Les camps nomades semblent être rapidement accessibles une fois à cheval, et ces derniers présentent toutes une séries de personnages gravitant autour avec potentiellement des quêtes annexes.



- On remarque aussi dans la vidéo, qu'il est possible de croise des groupes de bokogoblins en pleine bataille avec des personnages tiers.



Les environnements semblent malgré tout particulièrement épurés. Cependant si les éléments listés précédemment sont présents à intervals réguliers, peut être cela suffira il a comblé l'impression de vide ?



Vis-à-vis des interactions avec les animaux, on remarque que le joueur peut enregistrer jusqu'à 5 chevaux, et ces derniers se voient accompagnés de statistiques.

On peut supposer que l'accélération du cheval dépend en partie de ces statistiques, mais je me demande si cela pourrait avoir d'autres objectifs.



Enfin la video se termine sur les fameux monstres sexipodes. Qui semblent etre une veritables calamites.