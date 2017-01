Je remarque un peu partout sur les sites que depuis la conférence Switch, les joueurs "backdashent" de plus en plus leur envie de prendre le jeu sur Switch et de se contenter de la version Wii U.Alors que j'me souviens bien que dans tout les sondages, la grande majorité était chaud pour le prendre sur la switch à sa sortie ^^. J'imagines que les divers information sur le prix, le lineup, les charactéristiques de la console ont influencé le choix.Les comparaison montrent peu de différences, enfin ça va être le même jeu quasi, quoi.Du coup, je redemande pour voir si il y a bel et bien un changement d'avis. Zelda Wii U ou Switch pour le 3 Mars ?(il me semble que dans la plus part des sondages il y avait du 80% Switch et 20% Wii U)