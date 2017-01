Ahhhh Nintendo Nintendo , cest une histoire d'amour qui a fais des bonds entre amour et haine depuis tellement d'années .



POUR etre franc , je l'ai beaucoup moin aimé ( Nintendo ) à l'époque de la wii , détester à l'époque de la wiiu ,



J'ai revendue ma WiiU y'a un an et demi voir deux ans de sa à peu près , l'annonce de la switch ma conforter dans Ce choix car je n'allait pas faire le fanboy et maintenir en vie artificiellement une console que même son créateur avait abandonner comme une merde ( idem pour la Vita , je l'ai pris Day one Avec des étoiles dans les yeux POUR finalement lui pisser dessus sans aucun remord )



La Switch est elle décevante OUI , vais-je la prendre Day one ?!!........ je sais pas , et ça me casse les bonbon,



Je voulais :

- une console à 249 euros

- une sortie Day one de zelda et Mario ( ce Mario 3D que j'ai attendue depuis la wiiu )

- une vision clair sur l'avenir de la console

- idéalement un online gratuit ( mais on ne peut leur reprocher vue que la concurrence le fais payer , apres le coût dû jeux nes ou snes gratuit 1 mois cest tellement con/radin de leur part, mais que voulez vous la Nintendo touch on s'y habitue à force )

- un gros soutien des tiers

- une puissance proche d'une one



La, on a une console bien trop chère, 330 euros , surtout quand la concurrence qui cartonne propose une console bien plus puissante et moin chère.

" OUI mais la concurrence tu ne peux pas l'emporter où tu veux" ..... c'est vrai , mais dans ce cas la portabilité compense le manque de puissance , alors proposer la au même prix au pire , mais pas plus chère bande de con, vous allez perdre du monde comme sa ,



Les jeux , ouahhhhhh alors la tous CE que je peux lire me rend dingue ,

Les jeux les amis , cest une cata mais une CATASTROPHE ( à prononcer avec l'accent allemand )



OUI il ont montrer zelda , OK mais c'est juste un putain de jeux wiiu à la base , limite le jeux est déjà prêt depuis belle lurette , le jeux a été repousser juste pour accompagner la console,

Donc cela sous entend que sans zelda qui était déjà prêt et tous le monde le sais , y aurait quoi à la sortie , Arms ?????? Un, dos , tres switch mes fesses , putain même Mario kart dont j'en ai strictement rien à foutre car jy ai assez joué sur wiiu n'est pas prêt ............... sa ne choque que moi la ....... un copie coller de Mario kart même pas prêt pour la sortie, juste dite moi NINTENDO, vous vous y êtes mis quand à faire vos jeux sur switch, genre y'a 2/3 semaine cest ça ....... OUI cest pas grave on comprend , vous étiez trop occuper à fournir la wiiu de jeux bref.....



Ne me dite pas qu'il peuvent pas tous montrer quand ils on RIEN MONTRER



Ne me dite pas qu'il attende lE3 quand nous sa fais juste des années qu'on attend et qu'on crève de faim ,



Cette présentation était attendu et il devait vendre du rêve , car POUR les 3 du fond qui pense qu'il garde tous POUR lE3 , la console sort dans 46 jours, lE3 cest dans 150 jours ,



La vision à donner au early acheteur sur le court/moyen terme EST très importante , la les early acheteur tel que KOOPA ou d'autre ( même dans mon entourage ), sont complètement refroidie ,



Et cest dure et honteux de dire que ce qui donne le plus envie de la prendre cest un jeux prévue sur wiiu ,



Un Line up de merde comme ils ont, cest déjà arrivé ( enfin OUI et non car la je pense qu'ils ont la médaille d'or ) mais les mecs , il ont abandonner leur précédent bb y'a bien longtemps , il aurait du nous montrer une blinde de truc et avoir encore une blinde de truc sous le coude pour lE3, ( SVP arrêter avec skrym qui date de 234 avant jesus christ )



La ps4 avait un Line up assez correct sans plus, mais la ps3 a été suivie jusqua son dernier souffle , voir même encore un peu apres , donc cest déjà plus compréhensible,



Bref Line up de merde , prix trop élevé matos trop chère, vision court moyen terme inexistant , tiers absent ( ah si j'allais oublier y'a le nouveau Rayman qui sort sur switch en excl....... comment ça c'est celui est déjà sortie sur toute les plateforme du monde entier, VOUS VOUS FOUTEZ DE MA GUEULEEEEEEE ????!!!!!!, celui là même qui était exclu wiiu à la base .... bref



J'aime le jeuxvideo je joue sur toute les plateforme , la switch sera sûrement mienne , Day one ...... ou pas ,



Mais quel dommage de ce louper comme ça , alors que la première présentation m'avait tellement hype ,



En espérant que d'ici le 3 mars Nintendo revienne communiquer , car sérieux ça craint un peu beaucoup la.