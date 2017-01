Bonjour,



Désolé, d'habitude je ne fais pas souvent d'article pour donner mon avis, mais je vais en faire un.



La Switch de Nintendo quel est son soucis :



- Est-ce la console : à priori non, c'est une console portable d'une bonne puissance, gardant un gimmick Nintendo qu'on aimera ou pas (les joycons gyroscopique vibrant).



- Est-ce la puissance : Non, faut pas oublier que (même présentée comme console de salon ou hybride) c'est une console portable, technique c'est une tablette, qu'elle soit reliée à la télé ou non c'est une tablette, et je pense pas que de la 3DS ou de la Vita ou de la WiiU, que ces 3 machines ont dérangé beaucoup de monde au niveau de leur puissance.



- Est-ce son prix : En France oui, 329€ c'est 30€ de trop, sinon nous avons quand même pour 300€ un bundle sans jeux assez fourni "console + joycon + dock + le truc pour les joycons + dragonne spécial joycon + cable HDMI + adaptateur secteur + 32go interne. (c'est con, mais bon la vita ou la 3ds, c'était beaucoup moins... ^^)



- Est-ce les jeux : Oui et non, oui dans le sens que Nintendo a foiré son planning de jeux, des sorties un peu trop espacées, mais si on se penche un peu, je pense que c'est un faux problème car Nintendo n'a finalement rien dévoilé "les jeux Ubisoft", "ceux de Capcom" (pas possible qu'il y a que Ultra SF2), les studio interne à Nintendo (où est rétro studio et bien d'autres ??)





Mais alors le problème vient d'où ??



Je vais commencer par les moins important :

Le prix des accessoires abusés, (sérieusement on se moque de qui Oo), le online payant (on ne connaît pas le prix, mais déjà le jeu loué au mois sans l'avoir complètement, Radintendo...), un bundle moins complet pour un prix d'entré plus attractif aurait été intelligent.



Mais le plus important, celui qui fait tout foirer :

La communication, encore et toujours la façon de communiquer de Nintendo, qui ne sait toujours pas s'y prendre.

On sort d'une console qui est morte avant l'heure, car peu de jeux first party et encore moins de jeux tiers, et comme j'ai dit plus tôt, on n'a jamais reproché ses graphismes à la WiiU mais le peu de soutien des tiers et de Nintendo.



Nintendo devait avant tout rassurer sur ce point (mais je pense que dans leur tête, c'était évité la comm WiiU et être le plus clair sur la console, ce qu'elle est et ce qu'elle peut faire), du coup ils ont raté leur conférence, rien annoncé de plus que le trailer de novembre (ou peu), pas mis en avant les tiers (avec la longue liste qui doivent bosser dessus) et même pas d'indé (la faute à des devs kit non distribués aux indés ??).



Et le voilà le fond du problème, les gens n'ont pas envie de retomber sur une WiiU bis, une console abandonnée au bout de 2-3ans, et je pense que Nintendo n'a pas su les rassurer.





Conclusion :

Je pense que les jeux pour l'instant sont un faux soucis, je pense qu'ils en gardent vraiment encore sous le coude, mais qu'ils doivent rassurer les joueurs avant qu'il ne soit trop tard.

Mais il me semble que la 3ds est mal parti aussi, on regarde le résultat, il est loin d'être mauvais, donc j'ai confiance.



J'ai confiance, mais j'espère ne pas être déçu, j'espère ne pas me tromper.



L'avenir nous le dira.

Bonne nuit à tous ^^