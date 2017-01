Bah je sais pas, OK le prix est abusé, OK les accessoires moisis au prix ridicule, OK le online payant avec son système de jeu gratuit on ne peut faire plus moisi. M'enfin après concernant les jeux y'as quand même du lourd annoncés, le Zelda Ok il était prévu sur Wii U, mais bon ça reste un Zelda quoi, le genre du jeu que tu trouvera pas chez la concurrence, le Mario s'annonce vraiment pas mal et je pense qu'il va bien envoyer et pourtant je suis pas spécialement fan de la licence, Xeno 2 un J-RPG aussi ambitieux ah bah désolé mais ça pleut pas tout les jours à ma connaissance, Splatoon 2 un jeu qui va etre très sympa. NMH3 déjà teasé, et le jeu J-RPG par les devs de Bravely Default qui risque d’être magique aussi. (et j'ai totalement foi que ces 2 derniers ne seront pas annuléEt surtout tout ça n'est qu'une conférence d'une annonce console et une toute première en plus, vous pensiez vraiment qu'ils allaient dévoiler toute leurs cartouches pendant cette conference??? lel. C'est juste dingue je crois que certains devraient se remater d'ancienne conférence de Nintendo, car ce n'était clairement pas beaucoup mieux IMO.Bref je pense avoir tout dis vala