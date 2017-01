Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Ce matin, Nintendo a tenu une présentation pour la Nintendo Switch où de nombreuses informations ont été dévoilées, comme sa date de sortie, son prix, et un aperçu de ses jeux à venir. C'était un grand événement pour les fans de Nintendo et, en dépit du fait que les deux compagnies soient rivaux, Mike Ybarra a félicité Nintendo. Ce n'est pas la première fois qu'un membre de l'équipe Xbox fait des éloges à propos de la Nintendo Switch. Suite à l'annonce de la console l'an dernier, Phil Spencer avait été très élogieux vis-à-vis de la prochaine plate-forme de Nintendo. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : http://twinfinite.net/2017/01/xbox-executive-congratulates-nintendo-on-last-nights-switch-conference/

posted the 01/13/2017 at 10:59 PM by link49