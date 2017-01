Voici une information Informative sur le jeu vidéo Gof of War développé par Sony Santa Monica sur la console PlayStation 4 de Sony Interactive Entertainment prévu pour une date encore inconnue...Aujourd'hui nous apprenons de façon officielle a travers l'extrait MP3 du thème d'ouverture offert pour les 15M de vues sur YouTube par Cory Barlog de nouvelles informations.dans les informations de la musiques, on peut lire : ", on peut supposer de façon logique que le fils de Kratos s'appelle "Atreus" ou "Atrée" en version Française...