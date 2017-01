Jeux Vidéo

Mes impressions très rapidement.==> Mon meilleur jeu est Arms, car c'est le seul a vraiment offrir une nouvelle expérience, comme le temps de la Wii. Malheureuement, je trouve que le jeu est trop brouillon, et la jouabilité avec les 2 joycons est vraiment trop compliquée. On est loin de la simplicité de la Nintendo Wii. Ici, on doit gérer 2 joycons... C'est assez compliqué frenchement. C'est dommage, j'espère que Nintendo va simplifier les controls pour ce jeu pour le lancement.==> En gros, je sens que j'aurais bien pu m'amuser à fond sur Arms, mais les controls trop compliqués a freiné le plaisir. Dommage.==> Nintendo aurait du proposer plus de jeux comme Arms pour le lancement (utilisant les joycons), je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus... Sports, cuisine, etc. Dommage.==> Switch version portable, c'est trop gros, il te faut un sac minimum pour la prendre à l’extérieur. La mobilité est donc vraiment limitée. C'est vraiment immense ! Du coup le coté portable, m’intéresse moins...==> Zelda semble avoir de grave problèmes techniques, et je pense qu'on en reparlera pas mal dans les semaines qui viennent. Pas à jour par rapport au jeu vidéo d'aujourd'hui. L'immensité Open World, vraiment un bon choix de Nintendo pour ce jeu ? Pour être que Nintendo a eu les yeux plus grands que son ventre sur ce parametre, du coup, a du limiter l'aspect technique. On parle d'un jeu Zelda quand même, il doit être au top du top !!==> Ecran de la Switch semble plutôt bon niveau qualité, assez surpris !==> Le Joycon n'est pas ergonomique (boutons mal placés, trop de boutons on s'y perd, boutons trop centrés sur le support, la gachette fait mal à la main, etc.), difficile de jouer avec sur une longue période probablement.==> Pour moi, le joycon était vraiment la bonne surprise de cette console, dommage qu'il soit trop compliqué. (probablement, Nintendo envisage de l'utiliser pour la VR avec Mario et sa casquette aux yeux... bon d'accord. Il faut faire des choix, moi j'aurais opté pour la simplicité.).==> J'aime bien le nouveau système de vibration du joycon. Bon travail. J'espère que ce n'est pas un élement qui a contribué à augmenter le prix de la console néanmoins ! Car cela ne vaut pas la peine. Ca reste un extra.==> J'aime bien le mode de jeu avec l'écran posé, et toi en train de jouer avec le joycon. Pas mal du tout. Par contre attention, car avec écran splitté, tu casses tes yeux.==> La Switch globalement semble trop compliquée pour le grand public, dommage. Bonne chance à Nintendo pour bien communiquer dessus à la sortie, et ne pas faire l'erreur Wii U.==> Le prix élevé est une erreur stratégique grave qui coutera cher à Nintendo. (Voir lancement Wii U il me semble, non ?)==> La console aura clairement du sortir pour Noel.==> J'ai une impression de old school quand même dans l'approche de Nintendo. Comme une impression qu'on est encore quelques années dans le passé. J'espère que Nintendo est sur de son coup cette fois !==> Possibilité que Nintendo se focalise uniquement sur les jeux mobiles bien plus rentables l'année prochaine si la Switch n'est pas un succès...