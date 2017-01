J'ai testé ce jour le pad PRO de la Switch à plusieurs reprises, notemment sur Splatoon 2 et je dois dire qu'il est topissime malgré des gachettes ZR/ZL non analogiques.



Sincèrement, c'est du tout bon !!!



Il est vraiment léger, l'ergonomie générale (ou plutôt la prise en mains) est excellente avec des poignées ni trop longues, ni pas assez.



Les sticks sont parfaits, ainsi que les bumpers et les gros boutons A,B,X,Y.



Bon à savoir, il y a un gyroscope !



Le revêtement façon"grip" des poignées n'en est pas un...



Les bumpers L et R sont surélevés par rapport aux gachettes qui elles sont légèrements convexes, larges avec peu de profondeur, mais cependant agréables.



Avec le gyro sur Splatoon 2, c'était du pur régal comparé à l'enclume sur Wii U.



D'un point de vue esthétique, cela reste sobre, même avec cette face avant translucide.



Je posterai bien 2-3 photos car je l'ai shooté de face, de dos et de haut mais je ne vois pas comment l'intégrer dans le post...