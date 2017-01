Voilà, j'ai eu toutes les consoles de Nintendo (et d'autres aussi) et là je me disais qu'ils avaient compris que pour vendre, il fallait frapper un grand coup, la hype montait, montait....

Voilà, PAF, 330 € la console nue.... Ouch !



J'aurais pardonné (même si je sais que Nintendo n'a pas besoin de mon pardon) :

- si on avait eu droit à des annonces de jeu surprenantes de leur part, là on a Zelda, on était au courant, Mario on s'y attendait, splatoon, c'est du revu comme MK8. Ou bêtement des annonces sur le long terme, comme les autres constructeurs qui donnent une vision et incitent à passer à la caisse.

- si le prix des accessoires me laissaient envisager de garnir ma console pour en profiter pleinement (manette pro par exemple)

- si les jeux tiers qui cartonnent habituellement en fin d'année étaient juste annoncés pour rassurer les joueurs : COD, même si c'est pas pour moi, AC, Fifa, etc... Là je ne vois aucune raison pour que quelqu'un qui n'a pas acheté la wii u le fasse avec la Switch.

- s'ils n'avaient pas recommencé avec le motion gaming, bordel, les joueurs s'en foutent !!!

- si y avait eu Pikmin 4 en 2017 (bon là c'est perso, le 3 a été mon jeu Wii u préféré)

- s'il y avait un bundle de lancement qui donne envie de craquer

- s'il y avait eu un vrai Pokemon annoncé, c'était des millions de ventes assurées, mais à quoi ils pensent ?

- si l'annonce de 1,2 switch ne m'avait pas fait croire à Red Dead Redemption 2 au début de la bande annonce.

- s'ils avaient fait le coup de Sony lors des annonces de FF7, TLG et Shenmue 3, en l’occurrence Metroid, FZero, Starfox, Luigi's MAnsion 3.

- si le collector de Zelda était le même qu'au Japon avec la map et tout le reste, et pas la version du pauvre...



Alors, peut être que certains jeux seront annoncés plus tard, mais je m'attendais à des annonces chocs pour vendre un maximum de consoles et assurer jusqu'à Noel, on a vu que la Wii U a peiné dès le début mais non, rien d'emballant et moi qui comptait l'acheter Day One, je ne vais pas le faire pour la 1ère fois avec Nintendo.



Je pourrais changer d'avis si N nous faisait le coup de la Gamecube, baisser de 50 € juste avant la sortie (j'avais pris Wave Race en plus de Luigi et Star wars Rogue leader pour le coup), s'il baissent la manette pro de 20 € également.

Maintenant, je vais essayer la console demain au Grand Palais avec mon fils et j'attends pas mal ses impressions notamment concernant les joy con qui seront certainement plus adaptés à sa taille mais je suis incroyablement déçu pour le coup.