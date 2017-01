Bonsoir à tous, après visionnage du dernier trailer de Botw on peux apercevoir un arbre qui pourrai être l'arbre mojo à 0.38 et 2.11 juste quand le narrateur masculin prend la parole (on voit ce qui ressemble à la bouche de l'arbre Mojo bouger comme dans ocarina of time). Ce narrateur demande si Link se souvient de lui, ce qui pourrais être un lien avec ocarina of time mais lui demande aussi de sauver sa fille (Zelda à première vu). Bizarre que Zelda devienne la fille de l'arbre Mojo dans cette épisode.

Donc je suis perplexe le narrateur est-il le roi d'Hyrule ou l'arbre Mojo ?







Si vous avez remarqué d'autre détail intéressant du trailer je suis preneur.