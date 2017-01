Voici des Images autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo dévoile sur son compte Facebook un Artwok de la Princesse Zelda. On passe ensuite aux deux Figurines Amiibo annoncées de matin :La première sera à l’effigie d’un ennemi dans le jeu, et la deuxième à l’effigie de la Princesse Zelda. Elles seront commercialisées en même temps que le jeu.Le jeu sortira sur WiiU et Nintendo Switch le 03 mars prochain…Source : https://www.facebook.com/LegendofZelda/?fref=nf