Je viens de remarquer un détail qui m'avait totalement échappé jusque là...Regardez les photos qui suivent:Maintenant regardez bien cette image de la switch:Vous ne remarquez rien?D'un point de vue symbolique c'est énorme car la croix directionnelle de nintendo est (était?) sous copyright, et seule la firme au plombier moustachu avait le droit d'utiliser ce design de croix.

posted the 01/13/2017 at 08:39 PM by cajp45