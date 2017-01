oui, juste pourquoi ??Il y avait presque tout ce que j'attendais dans mes espérences sauf Pokémon Star ou remake mais c'est compréhensif Sun et Moon date de seulement 2 mois et les ventes sont encore làa ..-3 à 6 heures de batterie à peu près limitemême si il y a des tablettes tablant dans les 10 heures Check-puissance de l'engin (inconnu tant qu'il y a pas confirmation des mec ayant démonter leur console switch dans leur main- prix à 300 euros (enculade de la part des revendeurs européenne,on se fait toujours fister nous européen)- à 300 euros seulement à condition que la puissance de la console soit pas éloigner de la ps4 one mais au vu des derniers rumeurs ça fait peur ...-un peu de tiers même si c'est pas la folie-region free-des bon jeux NintendoMémoire minable 32 giga ,ils auraient du en mettre au moins 100 giga,et encore ç'est limiteOnline payant ,ils s alignent avec les 2 constructeurs mais ça reste une excuse sauf si le online vaut vraiment le coup et si il y a à la clé de vrai récompense et pas des jeux nes super nes dispo seulement 1 mois ...Et surtout le prix de la console et accesoire , si les 2 /3 défauts cité + haut me suffit pas à me refroidir ,je dois reconnaitre que les accesoires m'a achevé.Les mecs ont ils réfléchit ,vous vous souvenez de la 3ds à 250 euros à sa sortie ???Epine sous le pied + enculade pour les cons qu'ils l'ont pris day wone et pour excuser ça Nintendo avait mis en place son programme ambassadeur mdr.Que recherche Nintendo ??A lâcher ça et d'attendre que les ventes baissent signifiquemment pour baisser le prix de la console ??Et l'équipe marketing de Nintendo ,ils servent à quoi ? à part être payer pour enterrer Nintendo en tant que constructeur de console ?non mais lol ...