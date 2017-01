Syberia III est un jeu vidéo d'aventure en pointer-et-cliquer en cours de développement. Le jeu sera édité par Anuman Interactive dans la collection Microids, et a été annoncé sur PlayStation 4, Xbox One , Switch et PC. Le jeu est conçu par Benoît Sokal, déjà auteur de Syberia (2002) et Syberia II (2004). https://twitter.com/Syberia/status/819924502935171076