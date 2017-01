The Legend of Zelda: Breath of the Wild Limited Edition est de nouveau disponible en préco sur Amazon.Il est en rupture partoutLe coffret contiendra-Le jeu-Un CD de 24 morceaux-Une statuette d'ExcaliburLe prix est de 99€ mais il passera à 89€ avant la sortie[MAJ] Jaquette du jeu ArmsN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours Amiibo 'The Legend of Zelda' - Scholar Zelda en faite