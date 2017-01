Bon c'est pas souvent que je créais un blog mais fallait bien rendre à césar ce qui lui appartient.

Si il y a une chose que Nintendo a pas loupé, c'est le final trailer de Breath of the wild.

Je sais pas qui c'est occupé de celui ci mais il a fait un sacré bon boulot.



Un trailer commençant lentement, distillant un impression de solitude, puis d'aventure, enfin vient le chaos, l'affrontement, l'émotion et l'explosion final après le pleure de Zelda (qui prend toute son importance en version Japonaise et j’espère qu'on aura cette version juste pour ça)



Un trailer qui prendra sa place parmi les grands de l'industrie.



Epique s'annonce cette aventure dans un monde dévasté.