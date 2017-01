"La transition jeu salon / jeu portable est quasi instantanée."



"Link et le vaste monde d'Hyrule apparaissent alors sur l'écran de 6'2" plus beau, plus net qu'il ne l'était quand il tournait sur l'écran principal. Au-delà de la résolution qui s'adapte à celle de l'écran 720p, pas de déperdition à noter. Ce serait même plutôt le contraire : les soubresauts réguliers de frame rate comme le crénelage constatés sur le moniteur disparaissent une fois en mode nomade."



"La qualité de l'écran, son contraste, sa luminosité parfaitement adaptée et surtout le fait de voir le prochain Zelda tourner comme un charme."



"Question prise en main, en revanche, on est forcément moins emballé à ce stade."



"1-2 Switch offrait lui un pot-pourri d'expériences plus ou moins réussies."



"D'une manière générale, la plupart des jeux 1-2 Switch nous rappelaient au mieux des applications pour smartphones à 0,79 €, au pire les jeux CD-i de notre enfance, et à 50 € l'addition est salée."



"Plus généralement, le prix de certains accessoires paraît en décalage avec la finition globale du produit, comme le confirme le côté un peu toc du nouveau Controller Pro, le seul à offrir une croix décente."



"En tant que console hybride, la Switch reste néanmoins une belle machine sur le plan du hardware, notamment grâce à la qualité et la définition de son écran, mais aussi parce qu'elle concrétise enfin le concept "Off TV" de la Wii U."

CONCLUSION :



"Il reste néanmoins trop d'inconnues pour justifier des tarifs à l'entrée aussi élevé dans un environnement aussi concurrentiel. Et avec le seul Zelda et de nombreux remakes pour occuper le terrain jusqu'au prometteur Super Mario Odyssey et les autres jeux annoncés pour fin 2017, il faudra sans doute autre chose qu'un bel écrin, un argument de portabilité et quelques gimmicks fonctionnels pour inciter les joueurs à sauter le pas. D'autres jeux inédits que Nintendo garderait dans la manche pour le prochain E3, par exemple ?"