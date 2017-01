NISA lance les précos pour Disgaea5 Complete Limited Edition Nintendo Switch et le coffret est bien sympa.A l'intérieur nous retrouverons:-Le jeu (avec jaquette réversible)-Un porte clé-Un artbook-L'OST sur 2 CD pour un total de 30 musiques-Une surprise pas encore dévoiléeLe tout pour 89$ sur le store de NISAJe ne sais pas si il débite maintenant ou a l'envoi

Who likes this ?

posted the 01/13/2017 at 06:46 PM by leblogdeshacka