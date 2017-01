Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Après une période d’essai, le live sur Nintendo Switch sera payant. Les joueurs pourront alors télécharger un jeu NES ou Super NES gratuitement tous les mois. Cependant, contrairement aux jeux offerts aux membres PlayStation Plus et Games With Gold, le jeu aura une durée d’un mois. Une fois cette période passée, il faudra alors payer le jeu pour le garder définitivement…Source : http://nintendoeverything.com/monthly-free-classic-game-on-switch-is-only-available-for-that-month-virtual-console-info-before-launch/