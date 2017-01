Pendant le Treehouse, Reggie nous a fait une présentation du coffret The Legend of Zelda Breath of the Wild Master Edition.Cette version est une exclue US et est en rupture à l'heure actuelle.A l'intérieur, nous amis Ricains retrouverons:-Le jeu-Un CD de musiques-Une MAP-Une sacoche collector-Une réplique d'Excalibur-Une pièceMalheureusement, notre collector ne contient pas la sacoche, ni la MAP et la pièce. Comme d'hab' ont se fait enfler.Mais bon, c'est Zelda alors ......N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours Amiibo 'The Legend of Zelda' - Scholar Zelda en faite